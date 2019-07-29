فيفا يعترف رسميا ببطولة غرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد غرب آسيا برئاسة الأردني، الأمير علي بن الحسين، باعتماده بطولة غرب آسيا 2019 التي تستضيفها العراق بدءا من اليوم وحتى 14 أغسطس المقبل بطولة رسمية تدخل ضمن روزنامته وضمن تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات.

وتجري مباريات البطولة في العراق للمرة الأولى بمدينتي كربلاء وأربيل، فيما تأتي الاستضافة بعد أن بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي، في تخفيف الحظر على إقامة المباريات الرسمية في العراق.

وتشهد البطولة مشاركة 9 منتخبات وزعت على مجموعتين، تلعب الأولى بملعب كربلاء الدولي، والثانية على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل.

وضمت المجموعة الأولى المنتخب العراقي المستضيف وإلى جانبه منتخبات لبنان وفلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت الثانية السعودية والكويت والأردن والبحرين.

ويستهل المنتخبان العراقي واللبناني مباريات المجموعة الأولى، ويلتقيان اليوم على ملعب كربلاء الدولي، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية في الرابع من أغسطس.

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وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء، فيما رصدت اللجنة المنظمة جائزة 100 ألف دولار للفائز و50 ألف دولار للوصيف.

ماذا يعني اعتماد البطولة رسميا؟

- يحق للمنتخبات المشاركة الاستعانة بالمحترفين

- تأثير نتائج المباريات في التصنيف الدولي

- تقوية البطولة من حيث التسابق نحو تحقيق نتائج مميزة

- تزايد الاهتمام بالبطولة ومتابعتها

- التنافس مستقبلا على نقل مبارياتها