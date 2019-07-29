13 يوما فترة إعداد ثانية للوحدة بسلوفينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوم، المرحلة الثانية بمعسكره الحالي في سلوفينيا بفترة زمنية تصل إلى 13 يوما، سيتخللها خوض 4 مباريات تجريبية بعد أن أنهى الفريق، الجمعة الماضي المرحلة الأولى من المعسكر والتي شهدت أيضا خوض 4 مباريات تجريبية.

وسيبدأ الجهاز الفني بقيادة الكرواتي ماريو ستيفانوفيتش خلال هذه المرحلة في التركيز على العناصر التي سيعتمد عليها في الموسم، وذلك من خلال تطبيق أفكاره الفنية وتدريب اللاعبين على الأسلوب الفني الذي سيعتمد عليه، وكذلك أسلوب وطريقة اللعب.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة المشرف على فريق كرة القدم، توفيق تونسي إن المرحلة الأولى كانت مدتها 12 يوما، عكف خلالها الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية، وخلق الانسجام بين اللاعبين الجدد، سواء المحليين أو الأجانب وبقية عناصر الفريق، مؤكدا أنه سيتم تطبيق برنامج جديد لكل لاعبي الفريق للوقاية من الإصابات، من خلال الاستعانة بمتخصص وأجهزة خاصة في هذا المجال.

ويغيب عن معسكر الفريق في المرحلة الثانية 4 لاعبين بعد أن تم استدعاؤهم لمعسكر المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق خلال الفترة من 2 إلى 15 أغسطس المقبل.

Advertisements

واللاعبون هم: حارس المرمى عبدالله الجدعاني وعلي النمر وحاتم بلال وفواز الصقور.

مباريات الوحدة في المرحلة الأولى

01. فاز على زالايغيرسيغي النرويجي 2-1 سجل للوحدة ريناتو شافيز وأيمن خليف

02. خسر أمام كرسكو السلوفيني 0-1

03. خسر أمام كلوج الروماني 0-2

04. فاز على بارادو الجزائري 3-0 سجلها إيمري كولاك »هدفين« وقودوين