ارتباك في الهلال والاتحاد والأهلي واستقرار في النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تنتهي اليوم فترة تسليم قوائم اللاعبين للفرق المشاركة بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا والأدوار النهائية للبطولة، والتي سيتم العمل بها حتى نهاية النسخة الحالية دون إجراء أي تعديل على الأسماء إلا في حالة حدوث إصابات خطيره كما تنص عليه لائحة البطولة.

ومن المتوقع أن تكون الفرق السعودية الأربعة المشاركة في النسخة الحالية والتي تأهلت إلى دور الـ16 وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، قد رفعت قوائمها إلى الاتحاد القاري أمس.

ويترقب الشارع الرياضي المحلي على وجه الخصوص ظهور الفرق السعودية الأربعة مع اقترب موعد مواجهاتها بدور الـ16، وذلك في إطلالتها الأولى هذا الموسم بعد فترة الإعداد التي انطلقت بمعسكرات خارجية، استعدادا لهذه البطولة والموسم المقبل بصفة عامة.

حيرة في الاتحاد

ما زال المدير الفني للاتحاد، التشيلي خوسيه سييرا حائرا في الوصول للقرار النهائي من حيث اختيار العناصر الأجنبية الأربعة التي سيدفع بها في البطولة حسب اللائحة، في ظل اختلاف وجهات النظر حول الرباعي الذي سيحقق الإضافة الفنية المناسبة للفريق، فيما لم تزل مشاركة الوافد الجديد من القادسية، لاعب المواليد هارون كمارا آسيويا غير واضحة، رغم مخاطبة النادي للاتحاد القاري بإدراج اسمه كلاعب يحمل جواز سفر سعوديا.

هاجس في الهلال

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جاء قرار إيقاف المفاوضات مع صانع اللعب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) صادما لأنصار الزعيم، في حين يشكل تجديد عقد اللاعب المؤثر سالم الدوسري هاجسا كبيرا للهلاليين قبل مواجهة الأهلي آسيويا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في السادس من أغسطس، بينما تبينت ملامح الرباعي الآسيوي، حيث ستقتصر المشاركة على الفرنسي غوميز والإيطالي ‏جيوفينكو والكوري ‏هيون سو والبيروفي كاريلو، بينما لم يضف الفريق أي عنصر محلي خلال فترة التعاقدات الحالية.

قلق في الأهلي

بدا المدير الفني للأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش متحفظا منذ توليه الإشراف على الفريق من خلال إغلاق التدريبات منذ عودة الفريق من المعسكر الإعدادي الذي أقامه في النمسا، فيما لا يزال مصير الأجانب مقلقا للأهلاويين في ظل حاجة الفريق لصانع لعب ومدافع بعد رغبة أصحاب القرار في بيع عقد اللاعب التشيلي دياز، إلا أن الثلاثي عمر السومة وديجانيني والبرازيلي ودي سوزا يبقى الأقرب للتمثيل الآسيوي، فيما لم تظهر ملامح اللاعب الرابع، إلا أن البرازيلي لوكاس ليما هو الأقرب.

استقرار في النصر

رغم أن النصر آخر الفرق التي سافرت لعقد معسكر خارجي وتحديدا في البرتغال، إلا أن هنالك استقرارا في الفريق نتيجة الحفاظ على استمرار العناصر الأجنبية وكذلك المدرب روي فيتوريا. وتعد خطوة إدارة النادي المتمثلة في تجديد عقد هداف الفريق ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المغربي عبدالرزاق حمدالله، دافعا كبيرا نحو استقرار الفريق آسيويا.

وسيقدم حمدالله الثلاثي الأجنبي وإلى جانبه حارس المرمى براند جونز والمدافع مايكون ومحور الارتكاز بيتروس، بعد أن استبعد المدرب، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط نظير تأخره في الالتحاق بالمعسكر، وكذلك النيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو.

- الاثنين 5 أغسطس:

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- الثلاثاء 6 أغسطس: