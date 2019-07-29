النصر يعيد الجبرين للرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل إلى العاصمة الرياض أمس، لاعب المحور بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالعزيز الجبرين بعد أن غادر أمس، معسكر فريقه في البرتغال استعدادا لخوض دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وكذلك للموسم الجديد.

وتأتي عودة الجبرين إلى الرياض لإجراء المزيد من الكشوفات الطبية على الإصابة التي تعرض لها خلال المعسكر.