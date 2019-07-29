شكرا لقرائتكم أحمد كشرى فى فترة معايشة تدريبية بالسويد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل أحمد كشرى لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق إلى السويد، لحضور بعض الدورات التدريبية والمعايشة فى بعض الأندية، من أجل الوصول إلى بعض التحديثات فى عالم التدريب بكرة القدم.

لعب أحمد كشرى مع النادى الأهلى المصرى لأربع سنوات بداية من 1995 ولعب مع المنتخب المصرى الوطنى وشارك فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1996، بعد اعتزاله اللعب، عمل كمدرب ومدير فنى لأكثر من جهة رياضية آخرها كمدير فنى لنادى الترسانة فى أبريل 2018 وأبرزها كمدرب لمنتخب جيبوتى لكرة القدم.