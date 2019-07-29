شكرا لقرائتكم بيراميدز يخطف محمد عطوة من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو بيراميدز اتفاقهم مع محمد عطوة مدافع الرائد السعودى السابق، ليقطع الطريق على الزمالك الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ضم اللاعب ولكن الصفقة تعطلت فى اللحظات الأخيرة.

يذكر أن مسئولى القلعة البيضاء سبق وفتحوا باب المفاوضات مع اللاعب فى الفترة الماضية وحصل النادى الأبيض على موافقة اللاعب، قبل أن يتدخل بيراميدز ويحسم الصفقة لصالحه.

ومن المقرر أن يعلن بيراميدز عن ضم محمد عطوة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد ساعات من إنهاء صفقة الغاني جون أنطوي.