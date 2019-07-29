شكرا لقرائتكم شروط طارق حامد للبقاء فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن طارق حامد أكد إنه سيوافق على الاستمرار مع الزمالك فى حالة الحصول على الـ5 ملايين جنيه الباقية من قيمة عقده فى الموسم المنقضى، بالإضافة إلى نصف قيمة عقده بالموسم الجديد، مع تعاقد الإدارة مع عدد من اللاعبين "السوبر" من أجل تسهيل مهمة حصد البطولات وتحقيق الانجازات.
أضاف المصدر، إنه من المنتظر أن يعقد طارق حامد جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، لبحث العرض الذى تلقاه من اتحاد جدة السعودى، ومدى امكانية رحيله أو بقائه، لافتًا إلى إن طارق سيضع مصلحة النادى فى المقام الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر شروط طارق حامد للبقاء فى الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.