شكرا لقرائتكم شروط طارق حامد للبقاء فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، بعض المطالب من أجل التراجع عن فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعدم الانتقال لصفوف فريق اتحاد جدة السعودى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن طارق حامد أكد إنه سيوافق على الاستمرار مع الزمالك فى حالة الحصول على الـ5 ملايين جنيه الباقية من قيمة عقده فى الموسم المنقضى، بالإضافة إلى نصف قيمة عقده بالموسم الجديد، مع تعاقد الإدارة مع عدد من اللاعبين "السوبر" من أجل تسهيل مهمة حصد البطولات وتحقيق الانجازات.

أضاف المصدر، إنه من المنتظر أن يعقد طارق حامد جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، لبحث العرض الذى تلقاه من اتحاد جدة السعودى، ومدى امكانية رحيله أو بقائه، لافتًا إلى إن طارق سيضع مصلحة النادى فى المقام الأول.