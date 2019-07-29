شكرا لقرائتكم إف سي مصر يخوض مباراة ودية غدا أمام بنى سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق إف سى مصر مباراة ودية مع نظيره بنى سويف أحد فرق الدرجة الثانية، غداً الثلاثاء، استعدادًا للموسم الجديد.

يدخل نادى اف سى مصر اللقاء ضمن معسكره المقام فى أكتوبر، استعدادًا للدروى الممتاز، حيث لعب من قبل 4 لقاءات ودية، شهدوا التعادل مع الإسماعيلى 0-0، والمصرى 2-2، وخسر من خورفكان 2-1، وتغلب على منتخب السودان 3-0.

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ومن المنتظر، أن يخوض الفريق مباريات ودية مع المصرى باستاد بورسعيد يوم 4 أغسطس إلى جانب الإنتاج الحربى وعجمان الإماراتى وجارى تحديد موعدهما.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتأهل فيها نادى إف سى مصر للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، ويطمع مسئولو النادى بقيادة المخضرم محمد صلاح فى تحقيق نتائج إيجابية والظهور بمستوى مميز فى أول مشاركة بالدورى وعدم الهبوط للمظاليم.

فيما خاض بنى سويف مؤخرًا 3 مواجهات وديه، حيث خسر من 6 أكتوبر بهدف نظيف، كما خسر من الترسانة 4-3، قبل أن يفوز على مركز شباب أطواب بنتيجة 12-1.