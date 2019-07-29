أحمد ياسر ريان يدخل حسابات المقاولون العرب...

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يأتى ذلك فى ظل صعوبة حصول أحمد ريان على فرصة مع ناديه خاصة وأن مركز رأس الحربة بالأهلى مضجج بالنجوم ويصعب إشراك المهاجم الشاب فى الموسم المقبل، فى الوقت الذى قدم فيه اللاعب مستوى استثنائيا مع الجونة بعدما أعير إليه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.
كان أحمد على مهاجم المقاولون العرب قد رحل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مستغلا الشرط الجزائى المتواجد فى عقده مع قلعة الذئاب.
يذكر أن المقاولون العرب احتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 48 نقطة.
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