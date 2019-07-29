شكرا لقرائتكم قائد منتخب بنين يعزز دفاع الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت إدارة الوحدة يوم الاثنين التعاقد مع خالد أيدنون قائد منتخب بنين بعقد يمتد لعامين قادماً من أميان الفرنسي.

ووقع الطرفان العقد في سلوفينيا، إذ يعسكر الفريق المكي استعداداً للموسم الجديد، بينما سيكون الوحدة سادس فريق يلعب معه أيدنون، بعد أسيك أبيدجان الإيفواري ولومان وباستيا ولوشون وأميان في فرنسا.

ولعب أيدنون 23 مباراة مع أميان الموسم الماضي، وتعرض إلى الطرد مرة واحدة في خسارة فريقه على أرضه أمام باريس سان جيرمان.

وكان أيدنون لاعباً في صفوف منتخب بنين الذي أقصى المغرب من كأس أمم إفريقيا الأخيرة في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.