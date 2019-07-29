شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحقق المركز الثالث في سباق "سبا 24" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المركز الثالث في سباق "سبا 24" للتحمل على الفئة الفضية. وكتب حساب اللجنة الأولمبية السعودية: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يحقق المركز الثالث على الفئة الفضية في سباق "سبا 24 ساعة" للتحمل. وحقق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل العديد من البطولات في رياضة سباقات السيارات، منها كأس التحدي بورشه 2012، والمركز الثالث في تحدي بوشه جي تي 3 مرتين، وبطولة الشرق الأوسط لتحدي كأس بورشه 2009-2010، والمركز الثالث في فورومولا بي إم دبليو البحرين 2007.



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