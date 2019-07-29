شكرا لقرائتكم رينار في أول تعليق: سعيد بمغامرتي الجديدة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي الجديد سعادته بتولي منصبه يوم الاثنين، وذلك بعدما أعلن اتحاد القدم التعاقد معه عبر مقطع فيديو.
وكتب هيرفي رينار على حسابه في "تويتر" مباشرة بعد إعلان التعاقد معه: سعيد ببداية مغامرتي الجديدة في السعودية، وتجربة جديدة في قارة أخرى.
وكان رينار قد أعلن في وقت سابق عقب استقالته من تدريب المنتخب المغربي أن التحدي الجديد الذي ينوي خوضه في قارة أخرى بعيداً عن إفريقيا التي سطر في بطولاتها نجاحات كبرى مع زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.
وبات رينار أول مدرب فرنسي يتولى تدريب المنتخب السعودي عبر تاريخه، وسيكون امتحانه الأول في سبتمبر عندما يخوض الأخضر التصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.
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