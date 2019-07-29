شكرا لقرائتكم كورتوا ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الاثنين أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، انضم إلى قائمة المصابين في النادي الملكي ليصبح خامس حالة إصابة في الفريق بعد ثلاثة أسابيع من بداية الاستعدادات للموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن كورتوا يعاني من التواء بالركبة اليسرى من الدرجة الثانية، وسيغيب على إثر ذلك عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الحارس البليجيكي لم ينضم لقائمة ريال مدريد الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس "أودي" في مدينة ميونخ الألمانية، كما أشارت إلى أنه قد يغيب عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني والتي ستكون أمام سلتا فيغو.

وتبقى 19 يوما فقط على انطلاق المباراة الأولى لريال مدريد في الدوري والتي ستقام يوم السبت الموافق 17 أغسطس.