رسميًا.. هيرفي رينار مدربًا للمنتخب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار، ليتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر استقدام الفرنسي رينار، بعدما كان قدر رحل عن منتخب المغرب في وقت سابق.

وترك رينار تدريب منتخب المغرب، بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور الـ 16 على يد بنين.

وكان رينار قد توج بكأس الأمم الأفريقية في نسختين مع كل من منتخبات زامبيا وكوت ديفوار، كما صعد رفقة المنتخب المغربي إلى كأس العالم بروسيا 2018.