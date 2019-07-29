أخرهم كورتوا.. لعنة الإصابات تطارد كتيبة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى نادي ريال مدريد، صدمة جديدة قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، بعد إعلان إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بالتواء في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي الإسباني مدة غياب حارسه الدولي.

وأكد نادي ريال مدريد الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إصابة كورتوا ، بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا تيبو كورتوا، بالمركز الطبي في ريال مدريد.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن كورتوا تعرض لإصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر، بانتظار المزيد من التطورات."

إصابة كورتوا لم تكن الأولى التى يتعرض لها فريق ريال مدريد خلاف التحضيرات للموسم الكروي الجديد، فسبقه كل إبراهيم دياز، وفيرلاند ميندي، وماركو أسينسيو، ولوكا يوفيتش.