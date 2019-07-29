محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن نادي موناكو وضع اسم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري ضمن اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
صاحب الـ27 عامًا قدم أداءً جيدًا رفقة منتخب بلاده الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُوج بها محاربو الصحراء.
ولفت بونجاح اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.
ويرتبط اللاعب الجزائري بعقد مع فريقه القطري يمتد حتى نهاية يونيو 2024.
بونجاح انضم إلى السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2015/2016 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.
جدير بالذكر أنه سجل 39 هدفًا خلال 22 مباراة خاضها في بطولة الدوري القطري الموسم المنصرم.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانس فوتبول: بغداد بونجاح يدخل دائرة اهتمام موناكو الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.