محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى فريقه، إلى صفوف الزمالك اقتربت من الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشار عامر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن انتقال أبو جبل للزمالك من الوارد أن تكون بمقابل مادي فقط أو بالإضافة إلى ضم لاعبين من الفريق الأبيض إلى سموحة.
وأكمل: "الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات المقبلة، الزمالك يريد حسمها في أسرع وقت ممكن".
وأعلن نادي الزمالك مفاوضاته مع محمد أبو جبل لضمه خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تعقد صفقة محمد عواد وإصابة محمود جنش ورحيل عماد السيد.
الجدير بالذكر أبو جبل سبق له اللعب في الزمالك قبل أن ينتقل لسموحة منذ أربع مواسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعقد صفقة عواد.. ساعات تفصل الزمالك عن ضم حارس سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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