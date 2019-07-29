الصغير: عواد طالب الزمالك بمليون دولار.. ولن يلعب للإسماعيلي قبل الاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي أن محمد عواد حارس مرمى فريقه طلب الحصول على مليون دولار راتباً سنوياً في نادي الزمالك حتى ينتقل إليه.

وكان نادي الزمالك قد طلب التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، قبل أن تتعثر المفاوضات مؤخراً ليصبح موقف اللاعب مُعقداً.

وفي تصريحات لقناة "تايم سبورت" قال الصغير:"عواد قام بالاتصال بأحد مسئولي الزمالك أثناء معسكر الأبيض في قبرص وطلب الانتقال إلى الزمالك".

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وأضاف الصغير:"محمد عواد طلب الحصول على مليون دولار سنوياً من نادي الزمالك، لقد عاد من السعودية بعد فترة إعارته غير راغباً في اللعب للنادي الإسماعيلي".

وتابع مدرب حراس الإسماعيلي:"علاقتي بعواد انتهت على المستوى التدريبي، وعلى المستوى الشخصي سيتوقف الأمر على الاعتذار، يجب على الحارس أن يتقدم باعتذار تلفزيوني لكل جماهير الإسماعيلية قبل مدربيه".

وأنهى الصغير قائلاً:"لو لم يعتذر عواد فهو بذلك يصنع فجوة بين الجماهير والجهاز الفني والفريق، لو فشل انتقاله للزمالك ستكون عودته صعبة جداً بالنسبة لي، حتى لو جلست في منزلي بلا عمل، عليه أولاً أن يتقدم باعتذار رسمي".