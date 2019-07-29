تحليل رقمي.. 4 أسباب لتفوق الزمالك كأقوى خط هجوم بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مصطفى:

حقق نادي الزمالك المركز الثاني في دوري موسم 2018- 2019 بعدما جمع 72 نقطة، متخلفا عن النادي الأهلي بطل تلك النسخة بفارق 8 نقاط.

الزمالك رغم احتلاله الوصافة إلا أنه جاء في الصدارة كأقوى خط هجوم في الموسم بتسجيل 65 هدفا، يليه بيراميدز بـ61 هدفا، ثم الأهلي بـ56.

4 أسباب التفوق

ويرجع تفوق الزمالك في تحقيق المعدل الأفضل في الأهداف، إلى تحقيقه نتائج أكبر خلال المباريات عن نظيريه الأهلي وبيراميدز، وكذلك حصوله على عدد أكبر لضربات الجزاء خلال الموسم التي تميز فيها محمود علاء، وكذلك تنوع طريقة تسجيل الزمالك لأهدافه، والنظام الصارم الذي وضعه جروس، والاعتماد على المهارات الفردية لإنهاء الهجمات خاصة للثلاثي أوباما وكهربا وفرجاني ساسي.

ومثّل الرباعي فرجاني وكهربا، وأوباما، بالإضافة لعلاء ثلثي قوة الأبيض في التهديف خلال الموسم.

تعادلات الزمالك تفقده اللقب

وساهمت تعادلات الزمالك التسعة في خسارة اللقب، حيث تلقى نفس عدد هزائم النادي الأهلي في 4 مباريات، ولكن المارد الأحمر تعادل في 5 مناسبات فقط.

ثاني أقوى دفاع

وتلقت شباك الزمالك 31 هدفا بالتساوي مع بيراميدز كثاني أقوى خط دفاع، خلف النادي الأهلي الأقوى دفاعيا والتي تلقت شباكه 20 هدفا فقط.

نسبة الزمالك

وتبلغ نسبة تسجيل الزمالك للأهداف في المباراة الواحدة 1.9 هدفا، فيما تبلغ نسبة تلقي شباكه لأهداف 0.9 في المباراة الواحدة.

أهداف أكثر للأبيض

وجاءت أكبر نتائج الزمالك في المباريات الـ21 التي حقق خلالها الفوز خلال الموسم أمام الاتحاد السكندري (5-1)، وإنبي، والمقاصة (4-1)، والجيش والجونة (3-0)، ودجلة (4-2).

وخسر الزمالك المباريات الأربعة أمام المصري (2-1)، وبيراميدز، والأهلي والنجوم بنفس النتيجة (1-0).

وخرج الزمالك بشباك نظيفة في 10 مباريات، فيما سجل الزمالك في 29 مباراة وغاب عن التهديف في 4 مباريات أمام بيراميدز، والاهلي ذهابا وإيابا، وتعادل سلبي مع بتروجيت وخسارة بهدف أمام النجوم.

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تفوق على بيراميدز والأهلي

بيراميدز المنافس الأول للزمالك على أقوى خط هجوم، سجل في جميع المباريات باستثناء الخسارة أمام الإسماعيلي (2-0)، فيما سجل هدفا وحيدًا في 16 مباراة، وكانت أكبر نتائج الفوز أمام سموحة (4-0)، والاتحاد (3-0)، وحرس الحدود والجيش والإسماعيلي (3-1)، والتعادل أمام بتروجيت والمصري والزمالك (3-3).

الأهلي نفس الأمر سجل في 29 مباراة ولم يزور الشباك في 4 مباريات، ولكن سجل هدفا وحيدا في 9 مباريات، ولم يسجل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، سوى أمام المقاولون والداخلية بالفوز (3-1)، والمقاصة بالفوز (3-0) والخسارة (4-3) أمام الاتحاد.

هدافو الزمالك

ودخل ضمن قائمة الهدافين العشرة الأوائل بالدوري ثلاثة لاعبين من الزمالك، محمود علاء في الوصافة بـ15 هدفا، ومحمود كهربا بـ11 هدفا، ثم أوباما 10 أهداف.

كما سجل فرجاني ساسي 7 أهداف، وعمر السعيد 5 أهداف، وخالد بو طيب 4 أهداف

ولم يتواجد في قائمة الهدافين من ناديي الأهلي وبيراميدز سوى إريك تراوري الذي سجل 12 هدفا، ثم علي معلول، وكينو ولكلا منهما 8 أهداف.

ضربات الجزاء

وحصل الزمالك خلال مباريات الموسم على 14 ضربة جزاء، كأكثر الأندية حصولا عليها خلال الموسم، سجل منهم محمود علاء 10 ضربات، وأضاع ضربتين أمام المقاولون والاتحاد، فيما تكفل فرجاني ساسي بتسجيل ضربتين أمام بتروجيت وسموحة.

ويبلغ معدل أهداف الزمالك من ضربات الجزاء الـ12، حوالي 1/ 5 من إجمالي الأهداف للأبيض طوال الموسم.

تنوع أهداف الزمالك

بجانب الـ12 ضربة جزاء، سجل الزمالك أهدافه كالتالي: 6 أهداف من ضربات ركنية، وضربة ثابتة واحدة، و7 كرات عرضية، بالإضافة لـ39 هدفا في إطار اللعب سواء بالتسديد من الخارج أو الاختراق من العمق والتسديد من الخارج.

طريقة اللعب

اعتمد الزمالك طوال الموسم على نفس الطريقة (4- 2 - 3 - 1)، مستفيدا من الثلاثي خلف المهاجم كهربا 11 هدفا، وأوباما 10 أهداف، وسيد زيزو "هدفا"، أو إبراهيم حسن "3 أهداف"، حيث نجح الثلاثي ومن خلفهما فرجاني ساسي "7 أهداف"، في تسجيل 32 هدفا أي ما يعادل نصف أهداف الزمالك تقريبا خلال الموسم، ليكون أقوى خط وسط هجومي طوال الموسم في بطولة الدوري.

واستغل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك طوال الموسم، وخليفته في المباريات الأربع الأخيرة خالد جلال، في الاعتماد على المهارات الفردية خاصة للثلاثي أوباما وكهربا وساسي، في خلخلة دفاع الخصم وتسجيل الأهداف بطرق متنوعة.