نجم يونايتد السابق إيفرا يعتزل كرة القدم

أعلن ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة مليئة بالألقاب استمرت 20 عاماً.

لعب إيفرا في يونايتد بين عامي 2006 و2014، وفاز بـ9 ألقاب كبيرة، بينها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وخاض أكثر من 700 مباراة إجمالاً مع النادي، و81 مع منتخب فرنسا.

وقال إيفرا في مقابلة مع صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية: “مسيرتي في الملاعب انتهت رسمياً، بدأت العمل للحصول رخصة التدريب الثانية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2013، والآن أريد الانتهاء منها والبدء في الحصول على الرخصة الأولى، خلال عام ونصف العام لو سارت الأمور بشكل جيد يمكن أن أدرب أحد الأندية”.