يونايتد يرصد 50 مليون يورو لضم مهاجم ليون

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يجهز عرضاً للحصول على خدمات مهاجم ليون الفرنسي، موسى ديمبيلي.

وفقاً لما نشرته صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، فإن النادي الإنجليزي يبحث عن مهاجم، تحسباً لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف “الشياطين الحمر” هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن قيمة العرض قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو.

يشار إلى أن ديمبيلي (23 عاماً) انتقل الموسم الماضي إلى ليون قادماً من سيلتك الإسكتلندي، الذي خاض معه إجمالي 52 مباراة سجل فيها 23 هدفاً.