شاحنة فريق رينو المنافس في فورمولا1- تتعرض لحادث

أعلن فريق رينو الفرنسي المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، اليوم الإثنين أن شاحنة تابعة له تعرضت لحادث مروري لدى توجهها إلى مضمار هنغارورينغ المجري الذي يحتضن الأحد المقبل سباق فورمولا1- المجري.

وأوضح الفريق أن الحادث وقع بالقرب من مدينة جيور غرب المجر، وأن السائق لم يتعرض لإصابات خطيرة لكنه يخضع للفحوص في المستشفى، كما أكد الفريق أن السائق كان ملتزماً بقواعد السير.

وبعد انتهاء سباق الجائزة الكبرى الألماني الذي أقيم الأحد على مضمار هوكنهايم، بدأت الفرق في نقل سياراتها ومعداتها إلى المضمار الذي يحتضن السباق المقبل.