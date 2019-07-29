بيل و رودريجيز خارج قائمة ريال مدريد في كأس أودي الودية

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة المستدعاة للسفر إلى مدينة ميونخ الألمانية، لخوض منافسات بطولة كأس أودي الودية .

و استدعى المدرب الفرنسي 25 لاعباً من أجل السفر الى ميونخ، وقد شهدت القائمة غياب الويلزي جاريث بيل الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق، والكولومبي خاميس رودريجيز

الذي يبحث هو الآخر عن الخروج من ريال مدريد هذا الصيف، بعد تأكد عدم اعتماد زيدان عليه الموسم القادم.

كما شهدت القائمة غياب كل من ماركو أسينسيو، ابراهيم دياز، لوكا يوفيتش، فيرلاندي ميندي، تيبو كورتوا، بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة المستدعاة كالأتي:

حراسة المرمى : نافاس, ألتوبي, لونين .

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خط الدفاع: كارفخال, راموس, فاران, ناتشو, مارسيلو, أودريوزولا, خافي هرنانديز, دي لا فوينتي, ميجيل جوتيريز

خط الوسط: كروس, مودريتش, فالفيردي, إيسكو, سيواني .

خط الهجوم: ماريانو, بنزيما, فاسكيز, فينيسيوس, هازارد, رودريجو, كوبو .

ويبدأ ريال مدريد مشواره في البطولة غداً الثلاثاء 30 يوليو بمواجهة توتنهام الإنجليزي، على أن يلعب مباراة النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الأربعاء الموافق 31 من نفس الشهر.