نجم وادي دجلة يقترب من الزمالك

اقترب محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة من الانتقال بشكل رسمي الي صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأكد مصدر بالنادي الدجلاوي ان الزمالك توصل لاتفاق مع

وادي دجلة للتعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ مالي واعارة لاعب او اثنين وهو ما سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة ، حيث طلب تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة التعاقد مع عماد فتحي لاعب وسط الزمالك لاقتناعه الكبير بقدراته .

وكانت مفاوضات انتقال عبد العاطي للزمالك قد توقفت قبل ايام بسبب ضعف المقابل المادي المعروض من النادي الابيض طبقاً لتصريحات ماجد سامي مالك النادي .