اقترب محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة من الانتقال بشكل رسمي الي صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وأكد مصدر بالنادي الدجلاوي ان الزمالك توصل لاتفاق معوادي دجلة للتعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ مالي واعارة لاعب او اثنين وهو ما سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة ، حيث طلب تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة التعاقد مع عماد فتحي لاعب وسط الزمالك لاقتناعه الكبير بقدراته .
وكانت مفاوضات انتقال عبد العاطي للزمالك قد توقفت قبل ايام بسبب ضعف المقابل المادي المعروض من النادي الابيض طبقاً لتصريحات ماجد سامي مالك النادي .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم وادي دجلة يقترب من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.