باتريس إيفرا يعلن نهاية مسيرته الكروية

أعلن باتريس إيفرا الظهير الايسر السابق لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي، اليوم الأثنين إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.
وقرر النجم صاحب الـ 38 عام، إنهاء مسيرته الكروية، والدخولإلى عالم التدريب، خاصة بعد إنتهاء عقده مع نادي وست هام في مايو 2018، وبقاءه بدون الإنضمام إلى أي فريق حتى الأن.
وكانت أبرز فترات إيفرا الكروية في مانشستر يونايتد، حيث حقق مع الفريق 14 لقبًا، خلال الفتره من 2006 وحتى 2014
كما لعب لصفوف يوفنتوس وحقق ثلاثة القاب للدوري الايطالي، وكذلك لعب في صفوف موناكو، نيس، مارسليا، ووست هام.
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