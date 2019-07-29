بيراميدز ينهي اتفاقه مع محمد عطوة .. واللعب يشارك في المران

اتم مسئولو نادي بيراميدز الاتفاق مع محمد عطوة قلب دفاع الرائد السعودي السابق، علي ان يتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة . وشهدت تدريبات بيراميدز اليوم تواجد محمد عطوة ومحمود حمادة لاعب الانتاج الحربي بعد ان انهت ادارة بيراميدز الاتفاق معهم علي كافة تفاصيل التعاقد . وكانت ادارة بيراميدز قد اعلنت رسمياً عن التعاقد مع ثلاثة صفقات هي اسلام عيسي، وطارق طه واحمد علي . عن التعاقد مع ثلاثة صفقات هي اسلام عيسي، وطارق طه واحمد علي . ويسعي بيراميدز خلال الساعات المقبلة لوضع الرتوش الاخيرة علي صفقتي الغاني جون انطوي مهاجم مصر المقاصة والجناح الاوغندي عبده لومالا لاعب الكمار السويدي .

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