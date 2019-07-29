مالية الزيات تضم حارس الإعلاميين

نجح نادي مالية كفر الزيات في التعاقد مع علي محمد حارس مرمي الإعلاميين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء التعاقد مع الحارس علي محمد "19" عاما لمدة موسمين نظرا لموهبته وصغر السن. حارس مرمي الإعلاميين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.جاء التعاقد مع الحارس علي محمد "19" عاما لمدة موسمين نظرا لموهبته وصغر السن.

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