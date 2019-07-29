قفشة يعلن التمرد علي بيراميدز

رفع محمد مجدي قفشة راية التمرد علي نادي بيراميدز، بعد أن تغيب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم اعتراضاً علي عدم الموافقة علي رحيله إلي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي .

وكان قفشة قد أبدي رغبته في الانتقال لصفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل أكثر من مرة، كما قام بالتوقيع علي عقود الانتقال للنادي الأحمر قبل عدة أشهر .

وفشل مسئولو الأهلي في التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز التي تصر علي الحصول علي 35 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب .

ويأمل قفشة أن ينجح ضغطه علي إدارة نادي بيراميدز في إجبارهم علي السماح له بالرحيل إلي الأهلي خلال الساعات المقبلة .

