وزير الرياضة لرئيس الاتحاد الدولي: كرة اليد المصرية تشهد تطورا غير مسبوق

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا صباح اليوم الاثنين بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد هنأه خلالها بحصول المنتخب الوطني المصرى للشباب لكرة اليد على المركز الثالث وذلك ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت بإسبانيا فضلا عن التطور الكبير الذى تشهده كرة اليد المصرية على كافة المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية الأمر الذى يتجلى يوما بعد يوم من خلال نتائج المنتخبات المصرية فى الأعمار السنية المختلفة وفى مختلف المحافل الدولية.

كما أكد صبحى انه يثمن ويقدر كافة الجهود التى يبذلها الدكتور حسن مصطفى لدعم ومساندة كرة اليد المصرية ليس فقط كرئيس للاتحاد الدولى للعبة ولكن كأحد أهم الرموز التى أفرزتها منظومة كرة اليد المصرية.

كما تناول الاتصال مناقشة استعدادات البعثة المصرية لمنتخب كرة اليد للناشئين تحت 19 سنة والذى سيشارك ضمن منافسات مونديال اليد للناشئين الذى سيقام خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس المقبل بمقدونيا، وحرص الوزارة على تيسير وتوفير كافة الامكانات المادية واللوجستية للمعسكر الذي يقيمه منتخب الناشئين حاليا بصربيا استعدادا للمونديال وذلك تطلعا إلى مزيد من الإنجازات التى تسعد الجماهير المصرية.

واتفق وزير

المنتخبات المصرية فى الأعمار السنية المختلفة وفى مختلف المحافل الدولية.كما أكد صبحى انه يثمن ويقدر كافة الجهود التى يبذلها الدكتور حسن مصطفى لدعم ومساندة كرة اليد المصرية ليس فقط كرئيس للاتحاد الدولى للعبة ولكن كأحد أهم الرموز التى أفرزتها منظومة كرة اليد المصرية.كما تناول الاتصال مناقشة استعدادات البعثة المصرية لمنتخب كرة اليد للناشئين تحت 19 سنة والذى سيشارك ضمن منافسات مونديال اليد للناشئين الذى سيقام خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس المقبل بمقدونيا، وحرص الوزارة على تيسير وتوفير كافة الامكانات المادية واللوجستية للمعسكر الذي يقيمه منتخب الناشئين حاليا بصربيا استعدادا للمونديال وذلك تطلعا إلى مزيد من الإنجازات التى تسعد الجماهير المصرية.واتفق وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الالتقاء خلال الأيام المقبلة لمناقشة العديد من الموضوعات فى مقدمتها الاستعدادات الجارية والتنسيق المتواصل بين الوزارة وكافة الجهات المعنية والخاصة باستضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة لرئيس الاتحاد الدولي: كرة اليد المصرية تشهد تطورا غير مسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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