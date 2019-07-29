بيراميدز يتوصل لاتفاق نهائي لضم جون انطوي

توصل نادي بيراميدز، لاتفاق نهائي لضم المهاجم الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء علي طلب الفرنسي سباستيان دوسابر المدير الفني للفريق . واكد مصدر بنادي مصر المقاصة أن بيراميدز أنهي كافة تفاصيل الاتفاق مع النادي الفيومي . أن بيراميدز أنهي كافة تفاصيل الاتفاق مع النادي الفيومي . ويسعي بيراميدز خلال الساعات المقبلة لإنهاء التفاوض مع اللاعب حول راتبه السنوي ، حيث طلب النجم الغاني الحصول علي مليون و 200 الف دولار سنويا . السنوي ، حيث طلب النجم الغاني الحصول علي مليون و 200 الف دولار سنويا . وكان بيراميدز قد أعلن بشكل رسمي عن إتمام التعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون وطارق طه الظهير الأيسر للاسماعيلي وإسلام عيسي لاعب المصري .

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