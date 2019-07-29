رسميًا .. محمد نادي ينتقل إلى سموحة

انتقل محمد نادي، جناح نادي الجونة، إلى نادي سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل رسمي اليوم، الاثنين. الصيفية الحالية بشكل رسمي اليوم، الاثنين. وكان نادي الجونة قد جدد تعاقده مع محمد نادي قبل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز قبل أن يتلقى عرضا من نادي سموحة.

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