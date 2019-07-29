المقاولون يطلب استعارة جيرالدو

طلب نادي المقاولون العرب من النادي الأهلي استعارة الإنجولي جيرالدو لمدة عام.

ويرغب المقاولون العرب في استعارة اللاعب الانجولي من أجل تدعيم

صفوف الفريق، بطلب من عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، وقدم المقاولون طلبا رسميا للنادي الأهلي من أجل استعارة جيرالدو.

وانضم جيرالدو إلى النادي الأهلي قادمًا من صفوف نادي أول أغسطس الأنجولي في الانتقالات الشتوية الماضية وشارك في 17 مباراة بالدوري الممتاز.