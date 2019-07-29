كولن ينتزع توقيع أحد نجوم تونس في أمم أفريقيا 2019

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وقع النجم الدولي التونسي “إلياس الصخيري” على عقد طويل الأجل لنادي كولن الألماني، اليوم الاثنين، قادمًا من نادي مونبلييه الفرنسي الذي مثله على مدار السنوات الخمس الماضية منذ تصعيده للفريق الأول عام 2014.
وقدم إلياس الصخيري مستوى متميز مع منتخب نسور قرطاج في كأس أمم أفريقيا 2019، كلاعب وسط إرتكاز، الأمر الذي شجع إدارة كولن نحو ضمه لصفوف النادي هذا الصيف.
ولم يغب الصخيري عن أي مباراة لتونس في أمم أفريقيا، حيث لعب لمدة 90 دقيقة أمام أنجولا ومالي وموريتانيا في دور المجموعات ثم أمام مدغشقر ونيجيريا في الأدوار الإقصائية، وشارك في 120 دقيقة كاملة أمام غانا في الدور ثمن النهائي ثم أمام السنغال في الدور نصف النهائي.
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كما لعب الصخيري الأدوار الأولى مع مونبلييه في الدوري الفرنسي خلال المواسم الثلاث الماضية، وشارك في 109 مباراة، أي أنه غاب عن 5 مباريات فقط.
واتفق كولن مع مونبلييه ووكيل اللاعب بالتكتم عن التفاصيل المادية، واكتفى النادي الألماني بإعلان مدة التعاقد التي ستصل حتى 30 يونيه 2023.
لكن وسائل إعلام ألمانية تتوقع انتقال اللاعب بحوالي 6 إلى 8 ملايين يورو، علمًا بأن قيمته السوقية حسب آخر تقييم تصل إلى 12 مليون يورو.
وقال المدير الإداري لنادي كولن (آرمين فيه ساجت) للموقع الرسمي “إلياس لاعب كبير وقوي، ولديه الكثير من الإمكانيات الجيدة، اكتسب الكثير من الخبرات مع ناديه السابق، مع ذلك لا يزال قادر على التطور في سن الرابعة والعشرين، نحن سعداء للغاية بتمكننا من التوقيع معه”.
وينتمي الصخيري لعائلة تونسية كانت تقطن في مدينة لونيل بالقرب من مونبلييه، ما سهل عليه الإلتحاق بأكاديمية مونبلييه في سن الرابعة عشر.
وقال الصخيري بعد توقيعه على العقد “المسؤولون في كولن عملوا بجد من أجلي وأقنعوني تمامًا. كولن ناد كبير ومثير، لديه العديد من التقاليد التي يمكنني التعرف عليها بشكل جيد للغاية، أتطلع للتواجد في مدينة كولونيا وللتواصل مع زملائي الجدد وعشاق النادي”.
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