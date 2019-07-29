رياضة | وكيل باتشيكو لـ "الخليج 365 الرياضي": ليس لدي ما أقوله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل باتشيكو لـ "الخليج 365 الرياضي": ليس لدي ما أقوله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض البرتغالي جواو وكيل ومحامي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك التعليق على مفاوضات إدارة الزمالك مع المدرب البرتغالي.

وتواصل الخليج 365 الرياضي مع وكيل باتشيكو والذي تحدث قائلا :"ليس لدي ما أقوله عن الزمالك وباتشيكو لا أود التحدث عن أمور شخصية أو مهنية".

يذكر أن الزمالك قد دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي ويسعى لإقناع باتشيكو بالعودة لتدريب الفريق بعد إقالة الجهاز الفني بالكامل عقب الخسارة أمام النادي الأهلي في ختام مباريات الدوري العام والتي سبقها خسارة الفريق بطولة الدوري لصالح المنافس التقليدي.