رياضة | تقارير.. هل يرحل زيدان بسبب عدم رحيل محور الشر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. هل يرحل زيدان بسبب عدم رحيل محور الشر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدةٍ أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مُستاء بشكل كبير من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وكشفت التقارير إلى أن زيدان لا يريد الإبقاء على ثنائي الفريق الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، ويُريد بيعهم بأقصي سرعة ممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أنه لن يعتمد عليهم إطلاقًا.

وأوضحت التقارير أيضًا، إلى أن الثنائي بيل ورودريجيز بينهما وبين زيدان مشاكل كبيرة وهو لا يريداهما مجددًا ضمن صفوف الفريق بعد عودته لقيادة الملكي من جديد.

ووصف التقرير بيل ورودريجيز بـ "محور الشر" اللذان يُهددان زيدان في ريال مدريد، ويُصر الفرنسي على تسريحهم خلال ميركاتو الصيف، وهو ما أدخله في صراع محتدم مع بيريز.