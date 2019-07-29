رياضة | قائمة ريال مدريد لكأس أودي تشهد غياب جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة ريال مدريد لكأس أودي تشهد غياب جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق المستدعاة، لخوض منافسات بطولة كأس أودي الودية، التي تقام في مدينة ميونيخ الألمانية.

واستدعى زيدان 25 لاعباً لبطولة كأس أودي، وقد شهدت القائمة غياب النجم الويلزي جاريث بيل، الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وجائت قائمة النادي الملكي المستدعاة، على النحو الأتي:

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حراسة المرمى : نافاس، ألتوبي، لونين.

خط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، خافي هرنانديز، دي لا فوينتي، ميجيل جوتيريز.

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، سيواني.

خط الهجوم: ماريانو، بنزيما، فاسكيز، فينيسيوس، هازارد، رودريجو، كوبو.