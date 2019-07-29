رياضة | المقاصة يتدرب علي فترين بالإسكندرية.. وأوتشو ينضم للمعسكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يتدرب علي فترين بالإسكندرية.. وأوتشو ينضم للمعسكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة بقيادة احمد حسام ميدو ، تدريباته بالمعسكر المغلق بالإسكندرية علي فترتين يوميا ، ضمن فترة الإعداد الثانية ، والتي انطلقت مساء أمس الأحد، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويركز ميدو في المران الصباحي على زيادة الجرعات البدنية ، بينما يهتم بالنواحي التكتيكية والفنية في المران المسائي، وتنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية .

وعقد ميدو ، جلسة مع اللاعبين في بداية انطلاق معسكر الاسكندرية ، حثهم على استغلال فترة الاعداد جيدا والالتزام بالتعليمات والواجبات، ومدي تأثيرها علي اداء اللاعب طوال الموسم.

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وشارك الاوغندي خالد أوتشو ، لاعب وسط الفريق ، لاول مرة في التدريبات بالمعسكر ، بعد عودته من الاجازة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الأفريقية 2019 .

وقرر الجهاز الفني للفريق ، وضع برنامج بدني خاص لتجهيز اوتشو ، بدنيا نظرا لغيابه عن فترة الإعداد الأولي التى أقيمت بالقاهرة.

من ناحية أخري كشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ، ان المحترفين الاجانب اوتشو وبيكلي وموسيس يشاركون في المعسكر بينما ينضم باقي اللاعبين باولن فوافي وجون انطوي للمعسكر بعد وصولهم للقاهرة خلال 48 ساعة، حيث كان اللاعبان في اجازة ببلادهم.

وأوضح مدير الكرة بالمقاصة ، بأن معسكر الإسكندرية سوف يستمر حتي يوم 8 أغسطس من الشهر المقبل ، وبعدها يحصل اللاعبون على أجازه عيد الأضحى ، ثم يعود الفريق لاستكمال تدريبات فترة الاعداد بالملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.