رياضة | وزير الرياضة يستقبل شباب اليد وبعثة الدراجات فجر غد بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يستقبل شباب اليد وبعثة الدراجات فجر غد بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فجر غد الثلاثاء بعثة المنتخب المصري لكرة اليد للشباب وذلك بعد تألقه الملفت وأداءه المشرف خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب والتى أقيمت بإسبانيا وانتزع المنتخب المصرى بعد فوزه على نظيره البرتغالى المركز الثالث بمونديال اليد.

كما يستقبل صبحي بعثة المنتخب الوطني للدراجات وذلك بعد النتائج المشرفة التى حققتها البعثة ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا للدراجات والتي أقيمت بنيجيريا وحصلت البعثة خلالها على 7 ميداليات

وفي هذا الصدد أكد صبحي أن الرياضة المصرية تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة على مستوى نتائج البعثات الرسمية فى المنافسات العالمية، مشيرا أنه خلال ثلاثة أشهر فقط حققت البعثات والمنتخبات المصريةفى كرة اليد والتايكوندو والدراجات والكاراتيه والخماسى الحديث والعاب القوى وبعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى والسباحة والمصارعة والسباحة التوقيعية والجودو والسلة والقوة البدنية وكرة الصالات والريشة الطائرة إنجازات عالمية مشرفة فى العديد من البطولات العالمية