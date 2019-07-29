رياضة | نجل سولسكاير يتواجد في تشكيلة مباراة مان يونايتد وكريستيانسوند الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل سولسكاير يتواجد في تشكيلة مباراة مان يونايتد وكريستيانسوند الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجل أولي جونار سولشار، نواه، من مشاركته الأولى مع الفريق الأول لكريستيانسوند، بعد انضمامه للتشكيلة التي تستعد لمواجهة فريق والده مانشستر يونايتد الودية في أوسلو، غداً الثلاثاء.

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شق لاعب الوسط (19 عاماً) طريقه في أكاديمية النادي ويتدرب مع الفريق الأول، المنافس في دوري الدرجة الأولى النرويجي، وكوفئ هو والعديد من اللاعبين الشبان باستدعائهم للمشاركة في المباراة الودية.

وقال مدرب كريستيانسوند، كريستيان ميشيلسن، عن اللاعب طويل القامة: "والده كان فعالاً كلما اقترب من منطقة الجزاء، لكن نواه هو من يصنع الهجمات، لديه إمكانات كبيرة، نواه تعلم جيداً".