رياضة | لامبارد يحسم مصير ويليان مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يحسم مصير ويليان مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، حقيقة الأنباء المنتشرة مؤخراً، حول اقتراب النجم البرازيلي ويليان بورجوس، من الإنتقال لنادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وقال "لامبارد" خلال تصريحات صحفية: "مستقبل ويليان ؟ نعم الجميع لديهم رغبة كبيرة في معرفة مصيره مع تشيلسي السنوات القادمة، أستطيع أن أؤكد لكم أنني لا أرغب في رحيله عن النادي". Advertisements

وأكمل قائلاً: "منذ اللحظة التي تعاقدت فيها مع البلوز، عقدت اجتماعاً مع المديرة الرياضية للنادي، أبلغتها في ذلك الاجتماع أنني أطمح للحفاظ على كافة نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي".

واستطرد: "يكفي علينا رحيل النجم البلجيكي إدين هازارد، لا نأمل في مغادرة أي نجم آخر للعاصمة لندن الصيف الحالي، لدينا العديد من التحديات الموسم المقبل ونحتاج لمجهودات الجميع".

وأتم لامبارد تصريحاته قائلاً: "ويليان الآن في عطلته الصيفية، سيعود إلينا قريباً، هذا أمر مؤكد، وبكل تأكيد لن يرحل عنا سواء هو أو حتى بقية النجوم والمواهب الصاعدة، الاستقرار أهم شيء في الوقت الراهن".