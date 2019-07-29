رياضة | بمشاركة مصرية .. جواهر لالنهرو بتشيناي الهندية يستضيف بطولة الأولمبياد الخاص لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة مصرية .. جواهر لالنهرو بتشيناي الهندية يستضيف بطولة الأولمبياد الخاص لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد جواهر لالنهرو فعاليات بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص في كرة القدم والمقرر أنطلاقها يوم السبت المقبل 3 أغسطس وتستمر حتي يوم الثلاثاء 6 أغسطس .

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يقع الاستاد في شارع سيدنهام بتاميل نادو بمدينة تشيناي الهندية ، وقد سمي الآستاد على اسم جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند ، واستضاف الملعب قبل التطوير في وقت سابق مباريات الكريكيت بين عامي 1956 و 1965 وبطولة العالم للكرة الطائرة في عام 1998 وتم بناء الآستاد الجديد في عام 1993م بتكلفة 44 كرور روبية في وقت قياسي بلغ 234 يومًا .

يحتوي الآستاد على مضمار لألعاب القوى 400 متر مكون من 8 حارات مع ملعب كرة قدم في المنتصف ومدرجات تتسع لحوالي 40،000 شخص بجانب مرافق صالة مغلقة تضم رياضات الجودو ، رفع الاثقال ، تنس الطاولة ،الملاكمة ، الشطرنج. كما يتوفر ملعبان للكرة الطائرة الشاطئية ، وثلاثة ملاعب للكرة الطائرة ، وملعب رمي واحد ، وملعب كرة يد في مجمع الاستاد ، بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر مركز لياقة بدنية مكيف وقاعة مؤتمرات في هذا الاستاد المرموق.

والجدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص المصري يشارك ببعثة مصرية مكونة من 12 عضو رئيس ونائباً له ومدير فني ومدرب و8 لاعبين من الأولمبياد الخاص المصري في بطولة الهند الدولية لكرة القدم ومن المقرر أن يدخل أعضاء البعثة المصرية في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل أستعداداً للسفر يوم الجمعه القادمة .