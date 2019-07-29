رياضة | رونالدو يكشف عن البطولة الأهم في مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف عن البطولة الأهم في مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، على شعوره بالحزن الشديد وقت رحيله عن ريال مدريد بعد سنوات من التألق بقميص النادي الملكي.

واستلم كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين، جائزة "ماركا" للأساطيروذلك وسط حضور خاص من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وقال رونالدو، في تصريحاته عبر راديو "ماركا" الإسبانية: ": "ليس من السهل مغادرة ريال مدريد بعد قضاء سنوات عديدة، غادرت الريال وفزت بأشياء كثيرة".

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وفاز كريستيانو بجائزة "ماركا ليندا" لتحقيقه لقب الدوري في انجلترا، إسبانيا، إيطاليا كأول لاعب في التاريخ يحقق هذا الانجاز.

وسئل رونالدو من بعض الأطفال الحاضرين للقاءه عن أكثر نادٍ يفتقده، فجاء رده: "أفتقد مانشستر يونايتد وريال مدريد أيضاً ولكن بسبب 9 أعوام قضيتها مع مدريد، أنا افتقد ريال مدريد أكثر".

وأضاف في حديثه: "عندما كنت طفلا لم أكن أتوقع أبداً الفوز بالكرة الذهبية".

وذكر رونالدو، أن الفوز بكأس أمم أوروبا "يورو" مع منتخب البرتغال هو الأهم في مسيرته المهنية حتى الآن.