رياضة | بفرمان من فالفيردي.. نجم برشلونة يقترب من الإنتقال للدوري الروسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من فالفيردي.. نجم برشلونة يقترب من الإنتقال للدوري الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتفاق بشأن النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، لاعب هجوم برشلونة الإسباني صار قريب للغاية، حيث ان مالكوم سيتوجه إلى الدوري الروسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نادي زينت سان بطرسبورج الروسي مستعد لتلبيه مطالب برشلونة بشأن التعاقد مع مالكوم، وهي 40 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر ان إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة قد طلب من الإدارة الإسراع ببيع مالكوم قبل جولة الولايات المتحدة.