رياضة | نجم تشيلسي: لا أشك في نجاح هازارد مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي: لا أشك في نجاح هازارد مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرازيلي ويليان بورجس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يفتقد زميله السابق إيدين هازارد، الذي رحل خلال الصيف الحالي إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال ويليان، خلال تصريحات صحفية: "هازارد؟ هو صديق رائع، عندما يُغادر لاعب من هذا المستوى، وبهذه الجودة، سيفتقده أي فريق. هو سينجح في ريال مدريد أيضاً، ليس لَدَي أي شك".

واختتم نجم هجوم الفريق اللندني: "في الستة سنوات التي لعبتها انا وهازارد معاً، أنا حسمت نصف المباريات، وهو حسم النصف الآخر، هو لاعب رائع".