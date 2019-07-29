رياضة | صفقة الموسم.. بيريز ينوي "سرقة" هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الموسم.. بيريز ينوي "سرقة" هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكلت خسارة ريال مدريد من أتلتيكو بنتيجة 7-3، صدمة كبيرة لرئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز وبذلك يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية لم ينتهي بعد مع الأبيض.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد سيبدأ في الاستماع لما يدور في عقله بعد أن أحضر زين الدين زيدان 5 لاعبين مقابل 300 مليون يورو، منهم هازارد نجم تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تدعيم خط الوسط هو أمر حيوي بالنسبة لزيدان وبيريز بعد رؤية مستوى هذا الخط مع مودريتش وكروس لذلك ما زالت المفاوضات جارية مع بول بوجبا ولا مشكلة إذا فشلت صفقة كريستيان إريكسن.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا أو إريكسن ليسوا صفقة الموسم بالنسبة لنادي ريال مدريد ولكن الصفقة الأكبر هي نيمار الذي تغير موقفه بشكل كبير بعد تعاقد برشلونة مع أنطوان جريزمان وبالتالي هدأت المفاوضات بين البارسا واللاعب.

وذكرت "دون بالون" أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان يُفضل التعامل مع ريال مدريد على عكس برشلونة حيثُ بدأت علاقته بالبارسا تأخذ منحدراً سيئاً بعد شراء البرازيلي نيمار بالتحديد.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية أن بيريز لم يتحدث مع باريس من أجل نيمار ولكن تم التفاوض مع والد اللاعب ووافق بالفعل على تفاضيل عقده مع الأبيض، وبالتالي يمكن أن يحصل الملكي على نيمار بجانب هازارد ومجموعة من اللاعبين الشباب مثل رودريجو وإبراهيم دياز.