رياضة | ريال مدريد يوجه تحذير شديد اللهجة لـ زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يوجه تحذير شديد اللهجة لـ زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنه في ريال مدريد يطالبون المدرب زين الدين زيدان بـ تطبيق التغيير الذي تحدث عنه، حيث ان رأس الهرم في النادي يشعرون بالقلق بسبب الأداء الحالي لـ الفريق وعدم وجود حلول بالنسبة لـ المدير الفنيّ ويطلبون منه ردة فعل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تشعر بالقلق بسبب أداء الفريق ونقص الحلول بالنسبة لـ زيدان ، حيث عاد زيدان قبل خمسة أشهر من أجل إعادة تشكيل فريق يحقق الفوز ولكن الجميع يلاحظ إعتماد زيدان على الحرس القديم.

الجدير بالذكر ان الإدارة الرياضية في النادي يدركون تماماً بأن الممر الآمن لعبور النادي من محنته بالنسبة لـ زيزو يمر من خلال العمود الفقري لـ المحاربين القدامى كـبنزيما وراموس هذا ما تفرضه التجربة.

لكن النادي يطلبون من زيدان اجراء للتغييرات التي تحدث عنها في 11 مارس في البرنابيو، تلك التغييرات التي تحدثوا معه عنها قبل اسبوع من عودته والتي تسببت بـ إقالة سولاري وعودة زيدان، العودة التي تضمنت حرية الاختيار لزيدان وطلب التعاقدات.

في ريال مدريد تم تنفيذ مطالب زيدان على الجهتين الشراء والبيع، النادي نفذ كل مطالب زيدان لغاية الآن، بيع يورنتي وإعارة سيبايوس وريجيلون والعمل على خروج جاريث بيل، مع التعاقد مع كل متطلبات زيدان.

وتم تعزيز النادي بـ ميندي ويوفيتش وهازارد وميليتاو وروديجو، والعمل على طلب زيدان الأول بول بوجبا، الآن الإدارة تنتظر من زيدان تبادل المسؤوليات النادي يطلب من زيدان إعادة الفريق الى تقديم عروض قوية.

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في ريال مدريد هناك عنصر اللاعبين الشباب الذين سيقودون مشروع النادي الجديد ، ويجب أن يكون لهم مكان في التشكيلة الأساسية، مع نسيان تشكيلته التاريخية التي حقق معها الثلاثية التاريخية في دوري ابطال أوروبا.

زيدان عليه وضع العاطفة جانباً، هذا يمثل قانون الحياة لقد شاركوا المحاربين القدامى في صنع الفرحة في ريال مدريد ، ولكن الملكي لا يعيش على الماضي ولا يمكنه ذلك، عليه العمل على المستقبل وصناعة الفوز.

وكما يقول رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بانه عندما نحقق دوري ابطال أوروبا نبدأ بالتفكير بالفوز بالبطولة التالية، انتهى موسم بدون تحقيق اي إنجاز، وانتهت معه الهدنة بالنسبة اللاعبين القدامى.

اللاعبين الذين تم التعاقد معهم عليهم أن يجدوا فرصة اللعب والإعتماد عليهم، مثال ميندي، يوفيتش، ميليتاو تم التعاقد معهم ليكونوا ضمن التشكيلة بإنتظام ، والبقية عليهم أن يجدوا الدقائق.

الشباب الجائعين لتحقيق الألقاب، بعد خمس سنوات من تحقيق التشكيلة الحالية لكل للقب ممكن، لا يجب أن يشعر اللاعبين بأن الأساسية مضمونة، وعليهم أن يعلموا بوجود تشكيلة قادرة على أن تحل محلهم.

يتعين على المدرب التحدث مع اللاعبين حول هذه الوضعية ، هناك بعض الوقت لإتخاذ القرارات، ويجب تغيير الوضع بشكلً جذري قبل بداية الموسم ، والنادي يطلب التحسن والتغيير.