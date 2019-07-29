رياضة | برشلونة يفتح أبواب الرحيل أمام نجمه المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفتح أبواب الرحيل أمام نجمه المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولي نادي برشلونة، أخبروا النم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، بأنهم لن يحسنوا عقده، بل وفتحوا أبواب الرحيل أمامه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن المدرب إرنيستو فالفيردي قال لراكيتيتش بأنه من الصعب أن يلعب أساسيا بعد الآن، حيث ان فرانكي دي يونج سيحصل على معظم الدقائق.

وفي السياق ذاته، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا قد قرر بصورة نهائية عدم تحسين عقد راكيتيتش، ومن ثم فإن سيناريو الرحيل وارد جدا الان بالنسبة للكرواتي، خلال الضيف الحالي.