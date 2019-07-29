رياضة | خاص - بيدرو إيمانويل في حسابات الزمالك لخلافة خالد جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - بيدرو إيمانويل في حسابات الزمالك لخلافة خالد جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي دائرة اهتمام الزمالك وذلك لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لخالد جلال. ورشح أحد وكلاء اللاعبين المدير الفني البرتغالي لإدارة الكرة بالزمالك والتي وضعت المدرب ضمن القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق. ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإتفاق معه وقدومه لمصر لقيادة الفريق قبل المشاركة الإفريقية الشهر المقبل.

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