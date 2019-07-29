رياضة | ميسي يعلق على حادثة الاعتداء عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعلق على حادثة الاعتداء عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، على الأخبار المنتشرة في الفترة الأخيرة بشأن الاعتداء عليه في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأنتشرت الكثير من الأخبار بالأمس تفيد بأن أحد الأشخاص قد اعتدي على نجم برشلونة الإسباني أثناء قضاء عطلته في إيبيزا.

وكتب ميسي على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" :" ليلة عظيمة يوم أمس في إيبيزا مع الأصدقاء، تفصلنا أيام قليلة عن العودة، لا تلتفتوا للأخبار التي يتم تداولها و التي ليس لها أساس من الصحة، كل شيء كان رائعًا والجميع عاملنا بطريقة لا تصدق كما العادة".