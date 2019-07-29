رياضة | ميلان يحسم صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يحسم صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم نادي اي سي ميلان الإيطالي صفقة جديدة لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن ميلان حسم صفقة المهاجم البرتغالي رافاييل لياو مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة المدافع ديجالو (يقدر بنحو 5 مليون).
ومن المقرر أن يحصل نادي ليل على نسبة من أي بيع مستقبلي لعقد اللاعب، الذي ربما جاء لتعويض الرحيل المحتمل لكوتروني إلى وولفرهامبتون روفرز الإنجليزي.